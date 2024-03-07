تطورات سعر الدولار في مصر بعد تعويم الجنيه

شهد سعر الدولار في مصر اليوم الخميس حالة من الهبوط الطفيف أمام الجنيه المصري بمختلف البنوك بعد آخر صعود سجله أمس، حيث تجاوز سعر الدولار 50 جنيها.

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وجاء صعود الدولار بعد قرار البنك المركزي المصري أمس تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25، حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 49.43 للشراء، 49.56 للبيع.

سعر صرف الدولار الآن في البنك الأهلي: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي: 49.43 للشراء، 49.56 للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB: يسجل 49.4 للشراء، 49.5 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 49.4 للشراء، 49.5 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.3 للشراء، 49.4 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 49.3 للشراء، 49.4 للبيع.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي صباح أمس الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

المصدر: RT