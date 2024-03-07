مصر تتقدم في قائمة الدول الأعلى في سعر الفائدة.. فأين موقعها؟

باتت مصر في المرتبة السادسة في تصنيف دول العالم بناء على أعلى سعر فائدة، وجاء ذلك بعد أن قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس لمواجهة التضخم.

وتضمنت قائمة أعلى 10 دول بمعدلات الفائدة، دولا مثل تركيا وإيران والأرجنتين وفنزويلا، حيث تعاني من ارتفاع معدلات التضخم.

وفيما يلي رسم بياني يتضمن تصنيف دول العالم بناء على أعلى سعر فائدة بحسب معطيات موقع tradingeconomics:

بالنسبة للدول ذات أدنى معدلات الفائدة، شملت القائمة اليابان (-0.1%) وفيجي، التي هي عبارة عن دول جزرية في جنوب المحيط الهادئ (0.25%) وكمبوديا (0.83%).

وفيما يتعلق بروسيا، تحتل الدولة المرتبة الـ18 في التصنيف، حيث يبلغ سعر الفائدة الرئيسي مستوى 16%، وكان المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة عدة مرات منذ يوليو الماضي لكبح التضخم ليصل إلى 16% على أساس سنوي.

المصدر: RT