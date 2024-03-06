انخفاض أسعار الذهب عن أعلى مستوى على الإطلاق

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها على الإطلاق، وسط توقعات باتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.23% إلى 2137 دولار للأونصة، فيما جرى تداول العقود الفورية للمعدن عند مستوى 2128.39 دولار للأونصة، بحسب بيانات موقع "بلومبرغ".

وأمس عند التسوية بلغت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل المقبل مستوى قياسيا حيث وصلت إلى 2141.9 دولار للأونصة.

وتترقب الأسواق شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول حول السياسة النقدية يومي الأربعاء والخميس أمام الكونغرس الأمريكي.

المصدر: RT