مؤشر "كلفة المعيشة العالمي 2024".. أغلى وأرخص المدن العربية

أظهر مؤشر "كلفة المعيشة العالمي" الصادر عن موقع "نومبيو" أن مدينة دبي احتلت المركز الأول كأغلى مدينة عربية تليها أبو ظبي والدوحة، فيما كانت الإسكندرية أرخص مدينة عربية.

وأصدر موقع "نومبيو" المتخصص في نشر قواعد البيانات العالمية، مؤخرا مؤشر كلفة المعيشة الذي يصنف من خلاله 370 مدينة في العالم مقارنة بأرقام مدينة نيويورك.

كذلك نشر الموقع 4 مؤشرات أخرى هي "موشر أسعار الإيجار" و"مؤشر أسعار السلع" و"مؤشر أسعار المطاعم" و"مؤشر القدرة الشرائية المحلية".

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وفي العالم العربي، جاءت مدينة دبي كأغلى مدينة عربية حيث بلغ مؤشر كلفة معيشتها 63 نقطة، واحتلت المدينة الإماراتية المرتبة الـ138 عالميا.

واللافت في التقرير أن بيانات الموقع لم تشمل عواصم عربية مثل بغداد ودمشق وصنعاء.

وفي ما يلي جدول يظهر ترتيب 19 مدينة عربية بحسب مؤشر "كلفة المعيشة العالمي 2024":

المصدر: RT