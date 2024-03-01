اجتماع وزراء مالية دول G20 يفشل في تبني البيان الختامي

فشل اجتماع وزراء مالية دول مجموعة "العشرين" في ساو باولو البرازيلية في تبني البيان الختامي، وأصدرت البرازيل اليوم الجمعة ملخصا لاجتماع الوزراء بدلا من البيان الختامي.

وأوضح وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد في مؤتمر صحفي، أنه من المستحيل الاتفاق على وثيقة مشتركة بسبب الخلافات المتعلقة بالصراعات الجيوسياسية.

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وأظهر الوثيقة المنشورة أن الوزراء تبادلوا وجهات النظر حول الصراعات الحالية والأزمات الإنسانية مع تسليط الضوء على أوكرانيا وقطاع غزة. وأفادت البرازيل، التي تترأس "مجموعة العشرين"، بأن الاجتماع المرتبط بالشؤون المالية لا يمكن اعتباره المسار الأنسب لحل القضايا الجيوسياسية.

وأشارت الوثيقة إلى أن الاجتماع القادم لوزراء مالية "مجموعة العشرين" سينعقد في أبريل المقبل في واشنطن.

واستضافت ساو باولو في البرازيل يومي 28 و29 فبراير الماضي اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول"مجموعة العشرين".

المصدر: نوفوستي