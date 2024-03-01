"فرانس برس" تكشف حقيقة "صورة بيع مستثمر إماراتي مصنعا مصريا لإسرائيلي"

كشفت وكالة "فرانس برس" حقيقة صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر "عقد صفقة بيع مصنع للسكر يملكه إماراتي في قنا المصرية إلى رجل أعمال إسرائيلي" في الأيام الماضية.

وأوضحت الوكالة أن هذه الصورة التي وزعتها وكالة فرانس برس قديمة ومصوّرة أثناء توقيع اتفاق الشراكة الاقتصاديّة بين دولة الإمارات وإسرائيل عام 2022.

وقال ناشروها إنّها تُظهر توقيع اتفاق بيع مصنع للسكّر يملكه مستثمر إماراتي في مدينة قنا (جنوب شرق القاهرة) لرجل أعمال إسرائيلي، حيث حظي المنشور بآلاف المشاركات والتعليقات على موقعي فيسبوك وإكس، عقب إعلان الإمارات العربية المتحدة قبل أيام أنها ستضخّ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر.

وتعود صورة المنشور المتداول لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصاديّة هذه بين الإمارات وإسرائيل ولا علاقة لها بمصر أو بمصانع السكّر.

المصدر: فرانس برس