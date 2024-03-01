منتدى الدول المصدرة للغاز.. مباحثات روسية جزائرية حول التعاون في مجال الطاقة

بحثت روسيا والجزائر علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها، وذلك على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد بالعاصمة الجزائر.

وجرت المباحثات بين الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون مع منتدى الدول المصدرة للغاز ورئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية فيكتور زوبكوف ووزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب.

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز الحوار وتكثيف المشاورات بين الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز وجعله مصدرا حقيقيا للمقترحات والخبرة والمشورة في مجال صناعة الغاز.

وتم الاجتماع على هامش تدشين معهد أبحاث الغاز GRI التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وذلك في إطار فعاليات القمة الـ7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

ودشن مساء أمس، في العاصمة الجزائر، المقر الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز GRI التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ويعد المقر مركزا رائدا للابتكار والأبحاث يهدف لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز عبر العالم.

وأشرف على مراسم تدشين مقر المعهد، الكائن بالعمارة "ب" بوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب برفقة الأمين العام للمنتدى محمد حمال وبحضور مدير المعهد عز الدين عجاب والممثل الخاص للرئيس الروسي ورئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية فيكتور زوبكوف.

وانطلقت أمس الخميس في العاصمة الجزائرية أعمال منتدى الدول المصدرة للغاز، أحد أبرز الفعاليات في سوق الطاقة العالمي. وستنعقد فعاليات الحدث من 29 فبراير 2024 وحتى 2 مارس 2024 بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال في العاصمة الجزائر.

ويبحث المشاركون سبل مواكبة الدول المنتجة للوقود الأزرق للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة والدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في عملية انتقال الطاقة.

المصدر: RT + وكالة الأنباء الجزائرية