استطلاع: 63 بالمئة من الروس لا يرغبون بعودة العلامات التجارية الأجنبية للسوق الروسية

أظهر استطلاع للرأي أجرته المنظمة المستقلة "ديالوغ" أن 63 بالمئة من المشاركين لا يرغبون بعودة العلامات التجارية الأجنبية التي غادرت سوق روسيا إليها.

قال فلاديمير تاباك مدير عام منظمة "ديالوغ" خلال حفل توزيع جوائز على الفائزين في مسابقة "تعرف على علامتنا التجارية":

"لقد أجرينا دراسة وقمنا بتقييم مدى إدراك الجمهور للعلامات التجارية الروسية. قمنا باستطلاع آراء حوالي 10 آلاف مشارك، وبتحليل حوالي 500 ألف تعليق، وكانت هناك ملاحظات مثيرة للاهتمام. أولاً، أصبحت الصورة النمطية السابقة عن جودة المنتجات الأجنبية جزءا من الماضي. وقد أكد 63 بالمئة من المشاركين أنهم لا يرغبون بعودة العلامات التجارية التي غادرت السوق الروسية، بل يريدون أن تحل العلامات التجارية الروسية محلها بالكامل.

وكما أشار تاباك، إلى أن الاستطلاع أظهر أيضا أن العديد من المستهلكين يختارون العلامات التجارية الروسية "لأسباب وطنية. وفي الوقت نفسه، أشار المشاركون إلى أنهم يرغبون في رؤية المزيد من العلامات التجارية التي تكتب أسماؤها بالحروف الروسية.

وأضاف: إذا كنا نتحدث عن مجال تكنولوجيا المعلومات والمنتجات الرقمية، فإن الناس في المقام الأول يتداولون أسماء العلامات التجارية الروسية، مثل: (Sber ــ VK ــ Gosuslugi)

وقالت سفيتلانا تشوبشيفا، المدير العام لوكالة المبادرات الاستراتيجية: "نأمل بالطبع أن ينمو سوق الاستهلاك المحلي للسلع المحلية خلال السنوات الست المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن حصة استهلاك السلع المستوردة قد انخفضت مؤخرا، ويتم استبدالها بالسلع الروسية. وأكدت تشوبشيفا أنه في نهاية عام 2023، تم تسجيل نمو في إيرادات الشركات المحلية بأكثر من 50 بالمئة. وبرأيها، حدث هذا بسبب الترويج الإعلامي الناجح، وجعل السلع في متناول الجمهور في الأسواق.

المصدر: تاس