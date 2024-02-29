الدولار يتراجع في بورصة موسكو إلى أدنى مستوى منذ أسبوعين

ارتفعت العملة الروسية أمام العملات الرئيسية في تعاملات اليوم الخميس، حيث جرى تداول الدولار دون مستوى 91 روبلا للمرة الأولى في نحو أسبوعين.

وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 31 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 90.84 روبل، وبذلك تم تدول العملة الأمريكية دون مستوى 91 روبلا للمرة الأولى منذ 12 فبراير الجاري.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 50 كوبيكا إلى 98.48 روبل، بينما هبط سعر صرف اليوان الصيني بواقع 3 كوبيكات إلى 12.57 روبل.

المصدر: نوفوستي