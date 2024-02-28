الأمير عبدالعزيز بن سلمان يشير إلى "ميزة قوية" للنفط السعودي

أفاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن الحاجة إلى الوقود الأحفوري ستظل مستمرة لعقود، وأن الجهات المختصة تشير إلى استمرار نمو الطلب على النفط على المدى الطويل.



وأشار إلى أن النفط سيظل مصدرا من أهم مصادر الطاقة في العالم، فضلا عن أهميته المستمرة في نمو الاقتصاد العالمي.

وتحدث الوزير السعودي، في مقابلة مع النشرة الفصلية الصادرة عن جمعية اقتصاديات الطاقة السعودية، عن ميزة قوية يتمتع بها النفط السعودي، وقال إنه حتى في حال انخفـض الطلب على النفط على المدى الطويـل فإن ميزة البترول السعودي مـن ناحية انخفـاض التكلفة والانبعاثات ستسهم في اسـتمرار الطلب عليه مدة أطول.

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وبين أن تحالف "أوبك+" حاليا أكثر التزاما ومرونة من أي وقت مضى، مبينا أن لديه من الآليات ما يمكنه من التعامل مع تحديات سوق النفط ويعزز دوره المستمر في العمل على استقرار الأسواق النفطية.

وذكر أن قطاع الطاقة في العالم يعيش تحولا واضحا في الوقت الحالي، وهذه حقيقـة لا يمكن تجاهلها، ويتم وضعها في سياقها الطبيعي، وتعمل المملكة بشكل جاد مع شركائها في العالم لقيادة التحول في هذا المجال، على نحو يسهم فـي تحقيق مسارات متنوعة لمستقبل طاقة نظيفة ومستقرة ومستدامة.

المصدر: أرقام