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باكستان تصادق على مشروع غاز مع إيران

مال وأعمال

باكستان تصادق على مشروع غاز مع إيران
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعطى مجلس وزراء الحكومة الانتقالية في باكستان الضوء الأخضر لمشروع بناء خط أنابيب بطول 81 كيلومترا من الحدود المشتركة مع إيران إلى ميناء جوادار في مقاطعة بلوشستان الباكستانية.

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وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "مهر" للأنباء عن وسائل إعلام باكستانية، وأفاد تقريرها: "بعد القرار المهم الذي اتخذته لجنة الطاقة بالمضي قدما في خطة نقل الغاز من إيران إلى باكستان، يعتبر الضوء الأخضر هذا مهما جدا لتنفيذ خطة بناء خط الأنابيب".

ووصف خبراء اقتصاد في باكستان قرار إسلام آباد بالمهم، وقالوا: "يمكن لباكستان أن تخفض بمقدار 5 مليارات دولار من التكاليف باستخدام خط أنابيب نقل الغاز الإيراني".

وتقدر تكلفة مشروع من أنبوب غاز من الحدود الإيرانية إلى ميناء جوادار في بلوشستان الباكستانية بنحو 45 مليار روبية باكستانية (حوالي 161 مليون دولار)، وستكون باكستان قادرة على استيراد الغاز بأسعار معقولة من إيران مقارنة بواردات الغاز المسال عالية التكلفة.

المصدر: مهر

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