الحكومة المصرية تعلن وضع حد أقصى لسعر المنتجات المحلية

كشف مساعد وزير التموين، ورئيس البورصة السلعية في مصر إبراهيم عشماوي، أنه سيتم وضع حد أقصى لسعر المنتجات المحلية بداية من أول شهر مارس المقبل.

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وأوضح أن هناك قرارا بتحديد سقف سعري للمنتجات المحلية التي يدخل في تكوينها مكون محلي، وذلك بداية من الشهر المقبل، مع وضع الأسعار على المنتجات.

وأضاف مساعد وزير التموين خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، أن هبوط الأسعار يأخذ بعض الوقت، حيث إن دورة السلع تأخذ وقتها لتنخفض، لافتا إلى أن أسعار الدواجن والبيض شهدت تراجعا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد توقيع مشروع رأس الحكمة.

وأكد عشماوي، أن متوسط المخزون للسلع والمنتجات الاستراتيجية يصل إلى 6 أشهر، حيث نجحت وزارة التموين في التعاقد وتوفير كافة السلع الأساسية طوال الفترة الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون من السلع الأساسية طوال الوقت.

وتعاني مصر خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع كبير وغير مسبوق لأسعار السلع، خاصة قبل شهر رمضان حيث تعمل الحكومة على تخفيف أسعار المنتجات عن طريق إقامة المعارض التي توفر كميات كبيرة من المعروض بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30%.

المصدر: وسائل إعلام مصرية