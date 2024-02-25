مجلس الإمارات للمستثمرين يعلق على صفقة "رأس الحكمة"

قال أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، جمال الجروان، إن الدولة المصرية دائما في قلب الأمة العربية ووجهة مهمة للاستثمار بالنسبة لدولة الإمارات.

وهنأ أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج الشعبين المصري والإماراتي بتوقيع اتفاقية تطوير مدينة رأس الحكمة.

وأكد الجروان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة المصرية "الأولى": أن "العلاقة بين مصر والإمارات علاقة وطيدة للغاية وما يحدث بينهما من مشاريع استثماريه يمكن أن نطلق عليه توأمة"، مشيرا إلى أن أكثر من 2000 شركة إماراتية تستثمر في السوق المصري.

وكشف أن توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى "أرسى قواعد الاستثمار بين البلدين ومنح العلاقة الاستثمارية بين مصر والإمارات مزيدا من الزخم".

وأضاف الجروان: "نسمي الصفقة في الإمارات أم الصفقات في الشرق الأوسط وإفريقيا وتجلت فيها بصمتي القيادة المصرية والإماراتية".

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن في وقت سابق أن المجلس المصري صادق على صفقة استثمار مباشر كبرى من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى.

وفي وقت لاحق كشف مدبولي تفاصيل الصفقة، وقال إن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع "رأس الحكمة".

وأشار مدبولي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد طفرة كبيرة، وأن حكومتي البلدين تعملان على قدم وساق لتنفيذ عدد من المشروعات المهمة.

المصدر: "صدى البلد"