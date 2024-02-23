بعد توقفها لأكثر من 10 سنوات.. رئيس الوزراء العراقي يفتتح مصفاة بيجي (صور)

أعاد العراق افتتاح مصفاة الشمال في مدينة بيجي في محافظة صلاح الدين، بعد إغلاقها لأكثر من 10 سنوات، والتي تعتبر من كبريات مصافي النفط في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مصفى الشمال في بيجي بعد إعادة تأهيله، وتوقف دام أكثر من 10 سنوات".

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يفتتح مصفى الشمال في بيجي بعد إعادة تأهيله، وتوقف دام أكثر من 10سنوات . pic.twitter.com/4JdPzMJS5T — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) February 23, 2024

وسيطر تنظيم "داعش" على المصفاة في عام 2014 وتعرضت لأضرار بالغة في القتال بين التنظيم وقوات الأمن العراقية التي تمكنت من استعادتها.

ويشار إلى أن مصفاة الشمال في بيجي تسهم في تغطية جزء مهم من الاحتياجات المحلية للمواطنين والمنشآت الصناعية ومحطات الكهرباء.

وقالت وزارة النفط العراقية في منتصف يناير الماضي إن "شركة مصافي الشمال تقترب من الانتهاء من إعادة تأهيل مصفاة الشمال في بيجي بمحافظة صلاح الدين".

وتكتسب مدينة بيجي أهمية استراتيجية كونها تقع في وسط الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة بغداد وثاني كبريات مدن العراق الموصل، إضافة إلى احتوائها على مصفاة هي الكبرى في البلاد بطاقة إنتاج تؤمن نصف الحاجة الاستهلاكية للسكان.

المصدر: RT