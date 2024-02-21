ما هي الخسائر التي تكبدتها روسيا من صفقة حبوب البحر الأسود؟

حدد رئيس اتحاد منتجي الحبوب الروسي أركادي زلوتشيفسكي الخسائر التي تكبدتها روسيا بسبب اتفاق الحبوب، الذي كان يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها عبر البحر الأسود.

وقال زلوتشيفسكي، في حديث لـRT إن "روسيا تكبدت خسائر كبيرة، إذ أجبرتها هذه الصفقة على بيع (حبوبها) بخصومات كبيرة، ونتيجة ذلك خسرت روسيا زهاء مليار و200 مليون دولار في إطار هذه الصفقة".

وأشار رئيس اتحاد منتجي الحبوب الروسي إلى أن الصفقة كانت تصب في مصلحة أوكرانيا، إذ لم يتم تنفيذ الشق المتعلق بروسيا من الاتفاق.

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وأبرم اتفاق الحبوب بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، وتم تمديده 3 مرات، وفي يوليو 2023 أعلنت روسيا توقف الاتفاق بسبب تقاعس الغرب عن تنفيذ الجزء المتعلق بها منه.

ونص الاتفاق على السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من 3 موانئ عبر ممر فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق الدولية.

إلا أن العقوبات الغربية وقفت حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث لم تنفذ الدول الغربية تعهداتها بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء. وحذرت روسيا مرارا من احتمال انسحابها من الاتفاق، ودعت الجهات المشاركة إلى تنفيذ تعهداتها.

المصدر: RT