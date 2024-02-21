محكمة هولندية ترفض استئناف روسيا وتطالبها بسداد مليارات لحملة أسهم "يوكوس" رغم جرائمهم

رفضت محكمة استئناف في أمستردام اعترضات تقدمت بها روسيا حول دفع قرابة 50 مليار دولار لحملة الأسهم السابقين في شركة "يوكوس" النفطية.

وجاء ذلك بحسب قرار نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني أمس، وقضت محكمة الاستئناف "بسداد روسيا الأموال لحملة الأسهم السابقين في "يوكوس" وأكدت حكم محكمة التحكيم الدولية (التي يوجد مقرها في لاهاي) الصادر في 2014".

وكانت روسيا قد طعنت في قرار محكمة التحكيم، وفي نهاية عام 2021، أعادت أعلى محكمة في هولندا القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها.

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وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها أمس، حيث رفض قضاة المحكمة الاعتراض الجديد من روسيا بأن حملة أسهم شركة "يوكوس" ارتكبوا جريمة احتيال.

ويحاول حملة الأسهم السابقون الآن الاستيلاء على ممتلكات روسية في عديد من الدول للحصول على الأموال علما أنهم ارتكبوا جرائم احتيال وتهرب ضريبي في روسيا. وكانت محكمة التحكيم الدولية قد أمرت أن تدفع روسيا 50 مليار دولار في قرارها الأول عام 2014.

وكانت السلطات الروسية قد بدأت في 2003 تحقيقا بشأن انتهاكات "يوكوس"، التي ارتكبت جرائم ضريبية في روسيا، وفي 2006 تم بيع أصول الشركة في مزاد علني كجزء من عملية التصفية.

المصدر: تاس