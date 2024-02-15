"في زمن العقوبات".. "بي أم دبليو" تنشر إعلانا يتضمن ملامح من موسكو (صور)

أطلق القسم الياباني لشركة "بي أم دبليو" إعلانا لنماذج جديدة من السيارات، وظهرت على خلفية الإعلان ملامح من العاصمة الروسية موسكو.

ونشر الإعلان على الصفحة الرسمية في "إنستغرام" العائدة للذراع الياباني لشركة "بي أم دبليو".

وفيما يلي نسخة من الإعلان:

ووكانت "بي أم دبليو" قد أوقفت مبيعاتها الرسمية في روسيا في ربيع عام 2022، كذلك فرضت الشركة الألمانية قيودا على تشغيل عدد من تطبيقات الهاتف المحمول لعملاء في روسيا في العام 2023.

ورغم القيود لم تعلن شركة "بي أم دبليو" انسحابها من السوق الروسية بشكل نهائي، وجاءت القيود بعد فرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو.

المصدر: أر بي كا