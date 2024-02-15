 
مباشر

"في زمن العقوبات".. "بي أم دبليو" تنشر إعلانا يتضمن ملامح من موسكو (صور)

مال وأعمال

Globallookpress
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wzj2

أطلق القسم الياباني لشركة "بي أم دبليو" إعلانا لنماذج جديدة من السيارات، وظهرت على خلفية الإعلان ملامح من العاصمة الروسية موسكو.

ونشر الإعلان على الصفحة الرسمية في "إنستغرام" العائدة للذراع الياباني لشركة "بي أم دبليو".

وفيما يلي نسخة من الإعلان:

موسكو

ووكانت "بي أم دبليو" قد أوقفت مبيعاتها الرسمية في روسيا في ربيع عام 2022، كذلك فرضت الشركة الألمانية قيودا على تشغيل عدد من تطبيقات الهاتف المحمول لعملاء في روسيا في العام 2023.

ورغم القيود لم تعلن شركة "بي أم دبليو" انسحابها من السوق الروسية بشكل نهائي، وجاءت القيود بعد فرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو.

المصدر: أر بي كا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟