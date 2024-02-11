موسكو تؤكد نمو توريد الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى فرنسا في العام الماضي

قال أرتيوم ستودينيكوف مدير الإدارة الأوروبية الأولى بالخارجية الروسية، إن توريد الغاز المسال من روسيا إلى فرنسا تزايد في الأشهر التسعة من عام 2023 بنسبة 41 بالمائة على أساس سنوي.

وأضاف في حديث لوكالة نوفوستي: "في نهاية عام 2022، أصبحت روسيا المورد الثاني للغاز الطبيعي إلى فرنسا بعد الولايات المتحدة بسبب استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، تجاوزت هذه المشتريات الفرنسية من روسيا نسبة 41 بالمائة، بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022".

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وأشار ستودينيكوف إلى أن نقطة الاستلام الرئيسية للإمدادات الروسية من الغاز المسال، هي محطة مونتوار دو بريتان، التي استقبلت 1.68 مليار متر مكعب في عام 2022، و0.89 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من عام 2023.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة تلغراف، نقلا عن بيانات يوروستات، أن دول الاتحاد الأوروبي اشترت أكثر من نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، حيث أصبحت إسبانيا وفرنسا ثاني وثالث أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال الروسي بعد الصين.

ووفقا لهذه البيانات، اشترت إسبانيا ما قيمته 1.8 مليار يورو من الغاز الطبيعي المسال الروسي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. واحتلت فرنسا المركز الثاني في الاتحاد الأوروبي في هذا المؤشر، حيث اشترت الغاز الطبيعي المسال الروسي مقابل 1.5 مليار يورو. وجاءت بلجيكا في المركز الثالث بمشتريات قيمتها 1.36 مليار يورو.

في وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، بتوقف دولة قطر "بصورة مؤقتة" عن نقل الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق باب المندب، ويأتي ذلك وسط التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة البحر الأحمر.

المصدر: نوفوستي