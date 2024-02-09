أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء بعد ارتفاع ملحوظ
Globallookpress
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انخفضت أسعارالنفط بنحو طفيف، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها الخميس بنحو ملحوظ في ظل التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 10:04 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.03% إلى 76.21 دولار للبرميل.
فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.13% إلى 81.52 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وأمس الخميس، صعدت أسعار الذهب الأسود بنحو 3% في ظل التوترات في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالنفط، ولاسيما بعد تعثر المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر: RT + بلومبرغ