 
مباشر

أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء بعد ارتفاع ملحوظ

مال وأعمال

أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء بعد ارتفاع ملحوظ
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wy0w

انخفضت أسعارالنفط بنحو طفيف، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها الخميس بنحو ملحوظ في ظل التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 10:04 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.03% إلى 76.21 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.13% إلى 81.52 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

إقرأ المزيد
"بلومبيرغ": إدارة بايدن تسعى لتشديد الخناق على مبيعات النفط الإيرانية

وأمس الخميس، صعدت أسعار الذهب الأسود بنحو 3% في ظل التوترات في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالنفط، ولاسيما بعد تعثر المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟