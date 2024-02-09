أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء بعد ارتفاع ملحوظ

انخفضت أسعارالنفط بنحو طفيف، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها الخميس بنحو ملحوظ في ظل التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 10:04 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.03% إلى 76.21 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.13% إلى 81.52 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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وأمس الخميس، صعدت أسعار الذهب الأسود بنحو 3% في ظل التوترات في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالنفط، ولاسيما بعد تعثر المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: RT + بلومبرغ