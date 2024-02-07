السعودية.. "نيوم" تعلن عن مشروع "زينور" السياحي على خليج العقبة

أعلن مجلس إدارة "نيوم" السعودية، عن تنفيذ مشروع "زينور"، وهو منتجع يتم تطويره بين المناظر الطبيعية الصخرية على طول ساحل خليج العقبة.

وأوضحت "نيوم" أن مشروع "زينور" يعد من بين أحدث مشاريع "نيوم" التي تضم العديد من المناطق والوجهات والمواقع السياحية، ويستهدف المنتجع استقطاب الزوار الباحثين عن تجربةٍ سياحية متميزة وفائقة الفخامة.

وحسب "نيوم"، يتميز "زينور" بكونه ملاذا استثنائيا يوفر تجارب حصرية بفضل موقعه المميز، ما يمنح ضيوفه تجارب مثالية للاسترخاء أمام الطبيعة والواجهة البحرية الرائعة، وبفضل تصاميمه المعمارية والداخلية يوفر المنتجع أعلى مستويات الراحة، بالإضافة إلى بيئة متفردة للترفيه.

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ولفتت إلى أن الوصول إلى "زينور" يعد تجربة استثنائية، حيث سيمر الزوار عبر المدخل الذي تعلوه مظلة رائعة ومفتوحة على المناظر الطبيعية المحيطة، كما يتضمن أيضاً مساراً إلى الشاطئ يتميز بجماله الطبيعي. ويدمج هذا التصميم الفريد بسلاسة بين مرافق المنتجع وروعة المساحات المفتوحة في الهواء الطلق.

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وتمت الإشارة إلى أن نهج "زينور" يركز على تقديم تجاربٍ ساحلية استثنائية، حيث سيوفر مجموعةً مختارة من أفضل الخدمات والتجارب المعاصرة، بما في ذلك المسابح الخاصة، وصالات استرخاء على شاطئ البحر، ومطاعم فاخرة، وأماكن مميزة للترفيه ومرافق للاستجمام والصحة بمستوى عالمي.

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كما سيقدم "زينور" مجموعة واسعة من خيارات التسوق والترفيه عبر متاجرٍ راقية، وتجارب مخصصة للأعضاء بالتعاون مع الشركاء من أصحاب العلامات التجارية الرائدة عالمياً في مجالات الموضة والفن وأسلوب الحياة، وفق "نيوم".

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جدير بالذكر أن تطوير "زينور" يأتي في أعقاب الإعلانات الأخيرة عن وجهات "ليجا" و"إبيكون" و"سيرانا" و"أوتامو"، و"نورلانا"، و"أكويلم"، و"زاردون"، التي تعد جزءا من وجهات نيوم للسياحة المستدامة على خليج العقبة.

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المصدر: "نيوم" + "واس"