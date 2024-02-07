القاهرة تعلن عودة الفراولة المصرية إلى السعودية

أعلنت وزارة الزراعة المصرية أن المملكة العربية السعودية رفعت القيود المفروضة على واردات الفراولة من مصر اعتبار من الأول من فبراير.

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وكشف المشرف على الحجر الزراعي المصري سعد موسى، بأن السعودية قامت بوضع إصدار أذونات الاستيراد للفراولة المصرية على المنصة وذلك اعتبار من الخميس الماضي 1 فبراير ودخولها للسوق السعودية.

وأوضح موسى أنه "لم يكن هناك حظرا على الفراولة المصرية وأنه كان قرارا إجرائيا وتنظيميا داخليا يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم وأن بلاده ليست معنية وحدها بالقرار، وتأكيدا بأنه لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب".

وأشار المشرف إلى أن "الحجر الزراعي المصري قد تلقى كتابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بعودة أذون الاستيراد للفراولة المصرية على منصة الإستيراد الإلكترونية للمملكة مع العلم بأن أذن الاستيراد صالح لمدة 15 يوما".

وأكد رئيس الحجر الزراعي المصري أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف أي تطورات في شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعي.

المصدر: اليوم السابع