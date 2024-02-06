الاتحاد الأوروبي استهلك أكثر من 30% من الغاز في خزاناته تحت الأرضية خلال 3 أشهر

استهلك الاتحاد الأوروبي أكثر من 30% من الغاز في خزاناته تحت الأرضية خلال 3 أشهر على بداية موسم التدفة، حسب رابطة مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا.

انخفض مستوى الغاز في مرافق التخزين الغاز منذ بداية الموسم في شهر نوفمبر بمقدار 30.69% حتى الآن.

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وفقا للبيانات، في 4 فبراير بلغت نسبة إشغال مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي 68.92%، وهو أقل من العام الماضي بـ 1.61%.

ويبلغ إجمالي حجم الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض الآن حوالي 76.3 مليار متر مكعب، وهو أكبر بحوالي 16.1 مليار متر مكعب أكثر من متوسط الحجم في السنوات الخمس السابقة.

المصدر: نوفوستي