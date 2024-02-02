إيرلندا تنضم للحراك الزراعي الأوروبي

أعلن مزارعو إيرلندا انضمامهم إلى حراك المزارعين في فرنسا وألمانيا وإيطاليا احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة بعد العقوبات ضد روسيا، ودعم بروكسل أوكرانيا على حسابهم.

وقالت جمعية المزارعين الإيرلنديين (IFA) في بيانها إن المزارعين في إيرلندا قرروا الانضمام إلى حراك نظرائهم في ألمانيا وفرنسا وبلدان أوروبية أخرى.

وأكد رئيس الجمعية رانسي جورمان أن المزراعين الإيرلنديين يشعرون بخيبة أمل إزاء ما يحدث، وأن المزارعين "يشعرون بأنه يتم طردهم من العمل من قبل البيروقراطيين في بروكسل ومسؤولي وزارة الزراعة البعيدين كل البعد عن الحياة اليومية الحقيقية للمزارع".

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وفي الأسابيع الأخيرة، خرج المزارعون في دول أوروبية بينها ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، أسبانيا إيطاليا، وبولندا ورومانيا وغيرها باحتجاجات غاضبة بسبب تسهيل الحكومات دخول المنتجات الزراعية من أوكرانيا دون فرض جمارك عليها، بينما يختنق المزارعون بالقواعد الأوروبية وقواعد الحفاظ على المناخ مما جعل منتجاتهم أغلى من تلك القادمة من أوكرانيا وسبب لهم خسائر فادحة.

وينتقد المزارعون الأوروبيون انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار المحروقات، حيث أدت العقوبات الغربية ضد روسيا والمساع للتخلي عن موارد الطاقة الروسية إلى اضطراب سلاسل التوريد وغلاء الغذاء والمعيشة في أوروبا.

وتواجه منظومة الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة، حيث انقطع عنها هذا العام ما يزيد على 80% من إمدادات الغاز الروسي اللازم للصناعة ولاسيما التعدين، والتدفئة وتوليد الكهرباء.

المصدر: RT + برايم