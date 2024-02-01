مصر.. مصدر يرد على معلومات متداولة بشأن بيع مدينة مصرية للإمارات بمليارات الدولارات

ردت مصادر على استحواذ الإمارات على مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي مقابل 22 مليار دولار، مشيرة إلى أن مصر تعكف على تنمية مدينة رأس الحكمة.

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وأوضحت المصادر أن المفاوضات جارية مع مستثمرين وصناديق عالمية للمشاركة في تنمية المدينة، مشيرا إلى مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 الذي حدد ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع لاستقطاب الملايين من السكان.

وأشار المصدر إلى أن مدينة العلمين من المدن التي بدأت ‎مصر خطوات تنميتها بصورة متسارعة ومدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب بالإضافة لتطوير المدن القائمة، موضحا أن مخطط التنمية العمرانية يستهدف وضع مدينة رأس الحكمة على الخريطة السياحية العالمية التي تضم أرقى المقاصد.

وكانت مصادر قد قالت حول بيع منتجعات في رأس الحكمة على الساحل الشمالي في مصر بقيمة 22 مليار دولار إنه لا يوجد أي اتفاقات في الوقت الحالي تم إبرامها مع رجال أعمال إماراتيين لتخصيص أراض بمنطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي.

ولفتت المصادر إلى أن منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، ما زالت قيد التخطيط ولا يوجد أي اتفاقات أو تعاقدات عليها في الوقت الحالي يتم إبرامها مع رجال أعمال إماراتيين.

وتعد رأس الحكمة، منطقة تابعة لمدينة مرسى مطروح، محافظة مطروح، مصر، وتشتهر رأس الحكمة بوجود عدة فنادق كبرى هناك، بجانب أنشطة مختلفة للسياحة.

وتوجد عدة فنادق تابعة لرجال أعمال وشركات كبرى في مصر منها مشروعات لشركات شهيرة قيد التنفيذ.

وتقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم.

المصدر: RT