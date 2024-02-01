احتشاد آلاف المزارعين في بروكسل احتجاجا على تخصيص 50 مليار يورو إضافية لأوكرانيا (فيديو)

تجمّع آلاف المزارعين في بروكسل احتجاجا على تخصيص 50 مليار يورو إضافية لأوكرانيا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة وكلفة الإنتاج بعد العقوبات ضد روسيا، وتقليص الدعم الحكومي.

وانتشرت فيديوهات للاحتجاجات التي شملت تجمع حوالي ألف جرار في العاصمة البلجيكية.

وألقى المزارعون البيض وأطلقوا الألعاب النارية على مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل.

والثلاثاء الماضي شكل مئات المزارعين الفرنسيين قافلة بجراراتهم اتجهوا بها إلى باريس للمشاركة في احتجاج جديد واسع النطاق ضد ارتفاع تكاليف الإنتاج وقيود اللوائح الخضراء وفتح السوق أمام المنتجات الزراعية الأوكرانية الرخيصة بفضل الدعم الأوروبي لها على حسابهم، وتقليص الدعم الحكومي للمزارعين، وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة بعد العقوبات ضد روسيا.

وأرسلت السلطات الفرنسية المدرعات لتعزيز الإجراءات الأمنية في أكبر سوق بالقرب من باريس تحسبا لأي احتجاج من المزارعين الذين يعتزمون إغلاقه ومحاصرة العاصمة.

وأعلنت نقابة المزارعين الفرنسيين أنها تعتزم تنظيم حصار كامل على باريس وضواحيها لمنع توريد أي سلع إلى العاصمة.

المصدر: RT