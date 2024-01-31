2.8 مليون عاطل عن العمل في ألمانيا

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا يوم الأربعاء أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد وصل في يناير الجاري إلى 2.805 مليون شخص بزيادة 169 ألف شخص مقارنة بديسمبر 2023.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 189 ألف شخص مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2022.

وذكرت الوكالة التي يقع مقرها في مدينة نورنبرغ جنوبي ألمانيا، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع بـ0.4% ليبلغ 6.1%.

واستندت الوكالة في إحصائيتها عن شهر يناير إلى مواد بيانات متوفرة حتى الخامس عشر من الشهر نفسه.

كما تراجعت فرص العاطلين عن العمل في العثور على وظيفة جديدة، إذ أشارت البيانات إلى أن عدد الوظائف الشاغرة المسجلة لدى الوكالة وصل إلى 699.000 وظيفة في يناير الماضي، بتراجع مقداره 66.000 وظيفة مقارنة بعدد هذه الوظائف قبل عام.

المصدر: وكالات