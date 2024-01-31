نجيب ساويرس يطرح "حلا" لأزمة الدولار في مصر

رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويريس على أزمة الدولار في مصر، بعدما ارتفع سعر العملة الأمريكية بشكل كبير في السوق السوداء لتكسر حاجز الـ70 جنيها.

الناس هتبيع في البنك لو تساوي السعرين و بالتالي هيزيد العرض https://t.co/0h1HxRFr4i — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 31, 2024

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ووجه أحد الأشخاص تساؤلا لنجيب ساويرس قائلا: "سؤال يا باشمهندس طب لو اتساوى السعرين اللي في البنك والسوق السوداء، بردوا السوق السوداء هتعلي أكثر ونرجع لنفس الدوامة وعلى أسوأ؟".

ليرد ساويرس قائلا: "الناس هتبيع في البنك لو تساوي السعرين وبالتالي هيزيد العرض".

ويستمر الدولار في الصعود بالسوق السوداء في مصر منذ بداية يناير الماضي، ووصل سعر الدولار إلى أسعار غير مسبوقة في تاريخ مصر.

وساهم في استمرار الصعود الجنوني في سعر الدولار في السوق السوداء تسعيير السلع ومنها المواد الغذائية والحديد وغيرها بقيّم أعلى من سعر التداول في السوق السوداء، هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى أهمها هبوط دواخل قناة السويس نتيجة لاضطراب حركة الشاحنات في البحر الأحمر نتيجة الصراع القائم بين قوات التحالف الغربية بقيادة الولايات المتحدة وقوات الحوثيين في اليمن التي تستهدف الشواحن الأجنبية المتجهة إلى إسرائيل.

كذلك أدى هبوط الـ 80% في تحويلات المصريين من الخارج عند مقارنة 2023 بـ 2021 مع وجود توقعات باستمرار الهبوط إلى قلة المعروض من الدولار وزيادة الاختلال بين العرض والطلب في مصر.

المصدر: RT