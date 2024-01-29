مزارعون في بلجيكا ينضمون إلى الحراك في فرنسا وألمانيا ويغلقون طريقا حيويا

بدأ مزارعون في بلجيكا موجة احتجاج على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث أغلقوا طريقا سريعا في جنوب بلجيكا.

وذكرت وسائل إعلام أن مزارعين في بلجيكا أغلقوا أمس الأحد طريقا سريعا في الجنوب وانضموا بذلك إلى الحراك الذي أطلقه المزارعون في فرنسا وألمانيا.

وأضافت أن نحو 100 آلية زراعية شاركت في الفعالية، وتم إغلاق الطريق السريع، الذي يربط بروكسل وباريس.

ويحتج المزارعون البلجيكيون على انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وعلى الضرائب وارتفاع أسعار المحروقات، ودعوا إلى إصلاح السياسة الزراعية.

وفي الأسابيع الأخيرة، وخاصة في فرنسا، اكتسبت الاحتجاجات زخما كبيرا، حيث قام المزارعون في فرنسا، بإغلاق طرق سريعة رئيسية، وعرقلوا حركة المرور بواسطة الجرارات وأكوام التبن وأكوام روث الحيوانات.

المصدر: وكالات