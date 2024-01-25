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اليابان تزيد من مشتريات الغاز الروسي إلى أعلى مستوى في 7 سنوات

مال وأعمال

اليابان تزيد من مشتريات الغاز الروسي إلى أعلى مستوى في 7 سنوات
Sputnik
صورة من الأرشيف - ناقلة غاز روسية
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زادت اليابان وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في ديسمبر 2023  إلى أعلى مستوى لها في 7 سنوات رغم محاولات التخلص من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية وعقوبات الغرب ضد موسكو.

وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى اليابان الشهر الماضي 833 ألف طن بزيادة نسبتها 43% عن مستواها في ديسمبر 2022، وهو أعلى مستوى شهري للواردات في 80 شهرا.

وفي العام 2023 وقبل موسم الشتاء، قامت اليابان بزيادة حجم احتياطيات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، وفي نهاية ديسمبر الماضي كان مستواها أعلى بنسبة 7% عن العام الذي قبله، وأعلى بنسبة 31% من المتوسط في 5 سنوات.

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وفي سبتمبر من العام الماضي، أظهرت بيانات أن الاتحاد الأوروبي استورد كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، على الرغم من العقوبات والمساعي للتخلص التدريجي من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة على موسكو، وأعلن عن خطة للتخلي عن إمدادات النفط والغاز من روسيا.

من جهتها بدأت روسيا بتوسيع وتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية والاتجاه شرقا بسبب الموقف المعادي للدول الأوروبية، وبالفعل بدأت تزيد إمدادات الطاقة إلى هذه الدول، ولاسيما الصين والهند.

المصدر: RT + إنترفاكس

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