انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف اقتصادية

انخفضت أسعار النفط بتعاملات اليوم الاثنين في ظل مخاوف الأسواق من تراجع الطلب على الذهب الأسود على خلفية الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي، بحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، عند 73.13 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.38% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 78.23 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.42% عن سعر التسوية السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

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وأشار خبراء إلى أن تراجع الأسعار يأتي على الرغم من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالذهب الأسود، وقالوا إن تراجع حجم تعاملات النفط اليوم يعكس ضعف معنويات الأسواق رغم استمرار التوترات الجيوسياسية.

المصدر: RT + بلومبرغ