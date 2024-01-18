السيسي يوافق على قرض جديد لمصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالموافقة على القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) بمبلغ 100 مليار ين ياباني (675 مليون دولار أمريكي).

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ويأتي القرض التي نشرته الجريدة الرسمية لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة"، الموقع في القاهرة بتاريخ 30 أبريل 2023، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتنفذ وزارة النقل المصرية، المراحل الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي من المقرر أن يربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما أنه يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالى 2 مليون راكب يوميًا، كما ستتكامل خدمة النقل مع مونوريل السادس من أكتوبر، حيث تنفذ الآن الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع (حدائق الأشجار– عمرو بن العاص) في المسافة من محطة المساحة وحتى محطة حدائق الأشجار.

وتشمل المرحلة الأولى 17 محطة ويمتد مسارها من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" على حدود مدينة 6 أكتوبر، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة عمرو بن العاص نهاية المرحلة الأولى.

ويتم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع بمعرفة مجموعة من الشركات الوطنية واليابانية، ويتم تمويل المشروع من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل (40 عامًا متضمنة 10 سنوات سماح) ذات فائدة منخفضة للغاية (0.1% سنويًا).

يقدم الجانب الياباني "الجايكا" منحة لتمويل دراسة مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو إلى مدينة الفردوس جنوبًا لمسافة 4.5 كم سطحيًا لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية ولخدمة الكثافة السكانية، وتوفير وسيلة نقل كهربائية وصديقة للبيئة بهذه المنطقة، وتحقيق التكامل مع وسائل النقل الأخرى بالمنطقة، وعلاوة على ذلك مرور مسار القطار الكهربائى السريع (العين السخنة– مرسى مطروح) بالقرب من هذه المنطقة.

المصدر:RT