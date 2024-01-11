في بورصة موسكو.. ارتفاع الروبل والدولار عند أدنى مستوى منذ نهاية 2023

تواصل العملة الروسية ارتفاعها أمام العملات الرئيسية، في بورصة موسكو اليوم الخميس، وجرى تداول الدولار دون مستوى 89 روبلا لأول مرة منذ 29 ديسمبر الماضي.

وبحلول الساعة 09:46 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 50 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 88.82 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.

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فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 41 كوبيكا إلى 97.58 روبل، بينما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 4 كوبيكات إلى 12.37 روبل.

ويرى خبراء أن العملة الروسية تلقى دعما من زيادة الطلب على الروبل في ظل فترة سداد الضرائب في روسيا، وقيام البنك المركزي الروسي بطرح عملات أجنبية في السوق المحلية.

المصدر: RT + نوفوستي