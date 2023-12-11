ارتفاع الروبل بعد إعلان المركزي الروسي

صعدت العملة الروسية أمام العملات الرئيسية اليوم الاثنين بعد أن أعلن البنك المركزي الروسي طرحه عملات أجنبية في السوق.

وبحلول الساعة 12:10 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 79 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 91.10 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 55 كوبيكا إلى 98.09 روبل.

بينما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 12 كوبيكا إلى 12.65 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وصعدت العملة الروسية في تعاملات اليوم، بعد أن أفاد البنك المركزي الروسي بأنه باع عملات أجنبية نهاية الأسبوع الماضي في السوق المحلية بقيمة 0.8 مليار روبل.

وفي سوق الأسهم الروسية، صعد مؤشر السوق للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.17% إلى 1056 نقطة، وجاء ذلك خلافا للمؤشر MOEX الذي تراجع بنسبة 0.93% إلى 3051.50 نقطة.

المصدر: RT + تاس