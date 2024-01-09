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الروبل الروسي يصعد في تعاملات أول يوم بعد عطلة رأس السنة

مال وأعمال

الروبل الروسي يصعد في تعاملات أول يوم بعد عطلة رأس السنة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفع سعر صرف الروبل الروسي في تعاملات اليوم الثلاثاء خلافا لتوقعات بعض الخبراء لأول يوم عمل في روسيا بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة.

وبحلول الساعة 13:45 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.3 روبل (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 89.85 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.63 روبل إلى 98.38 روبل.

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كذلك تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 19 كوبيكا إلى 12.52 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT

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