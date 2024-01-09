الروبل الروسي يصعد في تعاملات أول يوم بعد عطلة رأس السنة

ارتفع سعر صرف الروبل الروسي في تعاملات اليوم الثلاثاء خلافا لتوقعات بعض الخبراء لأول يوم عمل في روسيا بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة.

وبحلول الساعة 13:45 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.3 روبل (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 89.85 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.63 روبل إلى 98.38 روبل.

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كذلك تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 19 كوبيكا إلى 12.52 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT