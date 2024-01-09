 
مباشر

السعودية تنفذ أكبر صفقة لها منذ 2017

مال وأعمال

السعودية تنفذ أكبر صفقة لها منذ 2017
Globallookpress
صورة من الأرشيف - الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wqwk

أصدرت السعودية سندات مقومة بالدولار على 3 شرائح بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، وهي أكبر صفقة للمملكة منذ العام 2017، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وبجسب الوكالة فقد تجاوز الطلب إصدار السندات، إذ تقدم المستثمرون طلبات بقيمة 30 مليار دولار.

وباعت السعودية سندات لأجل 6 و10 و30 سنة بعائدات بلغت 4.89% و5.13% و5.91% على التوالي، وتوزع الإصدار كتالي:

- 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) تستحق في 2030

- 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) تستحق في 2034

- 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار) تستحق في 2054

إقرأ المزيد
بيان ميزانية السعودية للعام 2024: عجز بنسبة 1.9% ونمو يبلغ 4.4%
بيان ميزانية السعودية للعام 2024: عجز بنسبة 1.9% ونمو يبلغ 4.4%

وقدرت الحكومة السعودية العجز في ميزانية العام 2024 بمبلغ 79 مليار ريال (حوالي 21 مليار دولار) مقارنة بفائض بقيمة 16 مليار ريال (4.255 مليار دولار) العام 2023.

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا