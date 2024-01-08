رئيس الخطة والموازنة: مصر لديها 5 مصادر للنقد الأجنبي لربح 300 مليار دولار

كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، موقف صندوق النقد الدولي من دعم مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال الفقي، في تصريحات تليفزيونية، إن مصر لديها 5 مصادر للنقد الأجنبي لربح 300 مليار دولار.

وأكد أن الدولة حققت خلال 10 سنوات مضت من 100 لـ120 مليار دولار، منوها بأن الوصول لـ300 مليار دولار، يتم من خلال "الصادرات والإنتاج والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج".

وبشأن تمويل صندوق النقد الدولي لمصر، أشار فخري الفقي إلى أن الصندوق يدرس زيادة تمويل مصر، من 3 مليارات دولار لـ 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى التمويل الاستثنائي الذي يعرف بتمويل الصلابة والاستدامة.

وبشأن مرونة سعر الصرف، قال إن الرئيس السيسي أكد أن الدولة مع مرونة سعر الصرف، بشرط وجود حصيلة من العملات الاجنبية في البنوك من 5 إلى 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى استمرار معدل التضخم في الانخفاض.

المصدر: RT