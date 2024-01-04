زوكربيرغ باع أسهما في "ميتا" بنصف مليار دولار

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" المالكة لموقع "فيسبوك"، باع خلال شهرين أسهما في الشركة بنصف مليار دولار.

وحسب الوكالة فإن زوكربيرغ قام خلال الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر من عام 2023، ببيع 1.28 مليون سهم مقابل 428 مليون دولار، وذلك بعد توقف دام عامين.

وفي المتوسط، حصلت كل عملية بيع على 10.4 مليون دولار، وكان أكبرها في 28 ديسمبر بقيمة 17.1 مليون دولار.

ومنذ نوفمبر 2021، لم يقم زوكربيرغ ببيع أي أسهم لشركته "ميتا".

والعام الماضي، انتعش سعر سهم الشركة بنسبة 194 بالمئة من أدنى مستوى له خلال 7 سنوات قرب نهاية عام 2022.

وتفوقت أسهم "ميتا" على أسهم كل عمالقة التكنولوجيا الآخرين، باستثناء شركة "إنفيديا".

ويمتلك زوكربيرغ (39 عاما) حوالي 13 بالمئة من شركة "ميتا"، ويبلغ صافي ثروته حوالي 125 مليار دولار، وفقا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، مما يجعله سابع أغنى شخص في العالم.

المصدر: "بلومبيرغ"