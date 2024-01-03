برلماني فرنسي ينتقد رئيسة المفوضية الأوروبية بسبب اليورو الرقمي

قال عضو البرلمان الفرنسي وزعيم الحركة السياسية "انهضي يا فرنسا" نيكولا دوبون-إيجنان، إن إدخال اليورو الرقمي لن يساعد في إنعاش الصناعة المدمرة في الاتحاد الأوروبي.

وكتب البرلماني الفرنسي على شبكة التواصل الاجتماعي X( تويتر سابقا): "بعد مرور 25 عاما على إنشاء العملة الموحدة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - اليورو، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وكذلك كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، عن طرح اليورو الرقمي. بعد أن تم تدمير وظائفنا وصناعتنا وقوتنا الشرائية".

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ودعا السياسي الفرنسي، إلى مقاومة محاولات تتبع عمليات الشراء والتصدي للوشاية.

في وقت سابق، ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في مقالة على موقع البنك المركزي الأوروبي بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لظهور العملة الأوروبية، الحاجة إلى "وضع الأسس" لليورو الرقمي.

المصدر: نوفوستي