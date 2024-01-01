تركي آل الشيخ: الأمير محمد بن سلمان "حرفيا" أنقذ السعودية

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استطاع حرفيا أن ينقذ المملكة، ورسم طريقا مشرقا لعشرات ومئات السنين.

وقال آل الشيخ: "الناس بتفهم وبتشوف وبتلمس، الاقتصاد معتمد بنسبة 96% أو 97% على النفط، وأعطي مثالا بسيطا في أزمة كورونا وما شهده النفط من أدنى مستويات، ماذا سوف يكون موقفنا، وهل كنا نقدر على أن نحافظ على سعر الصرف مقابل الدولار، ونصرف حتى رواتب موظفي الدولة، هل سيكون هناك تنمية في البلد، بالتأكيد لا".

وأضاف: "القفزة في المميزات التي حصلت عليها المرأة وهي حق من حقوقها، والرؤية التي حصلت من قيادة المرأة والوظائف وتسلم المناصب القيادية، يوجد الآن مرتبة وزير وسفيرات وموظفات في الديوان".

وفي وقت سابق، أعلنت الرياض أنها ستمنح إعفاءات ضريبية لمدة 30 سنة لكل شركة متعددة الجنسيات تقيم مقرها الإقليمي في السعودية، وذلك في إطار برنامج أطلقته المملكة بهدف تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط.

وقالت وزارة الاستثمار السعودية في بيان، إن حزمة الإعفاء الضريبي تهدف "لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية".

وأوضحت أن "حزمة الإعفاء الضريبي للمقرّات الإقليمية لمدة 30 سنة تشمل نسبة صفر بالمئة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرّات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرّات الإقليمية".

المصدر: المرصد السعودي