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أوكرانيا.. نحو مليوني موظف حكومي يعيشون خطر عدم استلام رواتبهم

مال وأعمال

أوكرانيا.. نحو مليوني موظف حكومي يعيشون خطر عدم استلام رواتبهم
Sputnik
صورة تعبيرية
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حذرت سلطات كييف حلفاءها الغربيين من إمكانية ترك ما يصل إلى مليوني موظف حكومي بدون رواتب ومليون مواطن بدون المدفوعات الاجتماعية ما لم يتم تخصيص مساعدات مالية إضافية.

وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة بايس الإسبانية في تقرير لها أمس الخميس، نقلا عن وثيقة حكومية أوكرانية.

وجاء في الوثيقة: "بدون مساعدات جديدة.. سيتعين على البلاد (أوكرانيا) أن تترك ما يصل إلى مليوني موظف حكومي بدون رواتب ومليون شخص بدون صرف المزايا الاجتماعية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024".

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وعزت سلطات كييف عجزها عن صرف أموال للقطاع العام لوجود محدودية في الموارد تزامنا مع ضرورة تخصيص أموال لقطاع الدفاع، لذلك فإنه لن تتمكن الحكومة من صرف رواتب لأكثر من 1.4 مليون موظف، ودفع مدفوعات الأمومة لـ 700 ألف شخص.

وأمس، أعلن رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني دانييل غيتمانتسيف ارتفاع إجمالي الدين العام للبلاد في نوفمبر الماضي بواقع 4.5 مليار دولار مقارنة بالشهر الذي قبله ليصل المؤشر إلى 140.8 مليار دولار.

المصدر: برايم

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