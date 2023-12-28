أسعار النفط تعوض بعض خسائرها

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن تراجعت أمس الأربعاء في ظل مخاوف من زيادة معروض النفط، وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.16% إلى 74.23 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.19% إلى 79.80 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

إقرأ المزيد

وأمس تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط عند تسوية، سجلت عقود "برنت" بنسبة 1.6% إلى 79.64 دولار للبرميل، في حين انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.95% إلى 74.11 دولار للبرميل.

وأمس أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن محللين يتوقعون أن تتراوح أسعار النفط العالمية في العام 2024 بين 80 و85 دولارا للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ