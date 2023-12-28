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أسعار النفط تعوض بعض خسائرها

مال وأعمال

أسعار النفط تعوض بعض خسائرها
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن تراجعت أمس الأربعاء في ظل مخاوف من زيادة معروض النفط، وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.16% إلى 74.23 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.19% إلى 79.80 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

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وأمس تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط عند تسوية، سجلت عقود "برنت" بنسبة 1.6% إلى 79.64 دولار للبرميل، في حين انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.95% إلى 74.11 دولار للبرميل.

وأمس أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن محللين يتوقعون أن تتراوح أسعار النفط العالمية في العام 2024 بين 80 و85 دولارا للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ

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