روسيا: 4-5% فقط من صادراتنا النفطية الإجمالية ستتجه إلى أوروبا

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن روسيا لن تصدر هذا العام إلى أوروبا أكثر من 4 إلى 5% من صادراتها من النفط والمحروقات التي حولتها إلى الصين وبلدان آسيا.

وقال نوفاك: "في السابق كنا نصدر إلى أوروبا حوالي 40-45% من إجمالي صادراتنا من النفط ومشتقاته، ولن نصدر هذا العام إلى أوروبا أكثر من 4 إلى 5% من صادراتنا من النفط والمحروقات".

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وسبق وأن صرح نوفاك بأنه يتم تحديث توقعات صادرات النفط من روسيا حتى نهاية عام 2023 في إطار التخفيضات الطوعية في الإنتاج.

وأشار إلى أن الصادرات ستكون أقل من 247 مليون طن.

وبدأت روسيا في مارس الماضي خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا من مستوى فبراير البالغ 9.95 مليون برميل يوميا، وهذا الإجراء سيبقى ساري المفعول حتى نهاية عام 2024.

المصدر: نوفوستي