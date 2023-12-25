شركة "دايهاتسو" تعلق إنتاجها في اليابان مؤقتا بعد فضيحة اختبارات سلامة مزورة

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية "دايهاتسو" التابعة لشركة "تويوتا" يوم الإثنين وقف الإنتاج في جميع مصانعها في البلاد مؤقتا، بعد فضيحة اختبارات سلامة مزورة.

وأجرت وزارة النقل اليابانية الخميس الماضي عملية تفتيش في المقر الرئيسي لشركة "دايهاتسو" المتخصصة في السيارات الصغيرة التي تحظى بشعبية كبيرة في اليابان، وذلك بعد تقرير مستقل سلط الضوء على العديد من المخالفات في إجراءات شهادات السلامة الخاصة بها.

وسلط تقرير الخبراء الضوء على إخفاقات عميقة الجذور في عمليات إنتاج شركة دايهاتسو، حيث حدد "174 مخالفة في 25 فئة اختبار يعود بعضها إلى العام 1989".

وأعلنت شركة "دايهاتسو" في بيان "وقف الإنتاج في مصانعها الأربعة في اليابان حتى 31 يناير على الأقل".

ويؤثر تعليق الإنتاج على 64 طرازا من المركبات، بما في ذلك تلك المصنعة لصالح شركات السيارات اليابانية "تويوتا" و"مازدا" و"سوبارو".

وأفادت شركة الأبحاث "تيكوكو داتابانك" بأن "أكثر من 8100 شركة في اليابان تزود الشركة المصنعة بالمنتجات أو الخدمات، وتدين لها دايهاتسو بما لا يقل عن 1% من مبيعاتها". فيما تجري الشركة مفاوضات مع مورديها بهدف تعويضهم، بحسب ما نقلت وكالة "كيودو" عن مصادر.

وأنتجت دايهاتسو أكثر من 1.7 مليون سيارة حول العالم في السنة المالية 2022-2023 التي انتهت في نهاية مارس الماضي، نصفها تقريبا في اليابان.

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المصدر: RT + "أ ف ب"