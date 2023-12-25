مسؤول: روسيا جنت أموالا أكثر من أصولها المجمدة لدى الغرب بفضل "أوبك+"

تحدث رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف عن المكاسب التي جنتها روسيا من اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج وتحقيق استقرار سوق النفط العالمية.

وأفاد دميترييف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" اليوم الاثنين بأن اتفاق "أوبك+" عاد على الميزانية الروسية بنحو 30 تريليون روبل (حوالي 326 مليار دولار) وهو رقم يفوق الأصول الروسية المجمدة.

وقال في المقابلة، ردا على سؤال حول المكاسب التي حققتها روسيا من اتفاق "أوبك+" النفطي: "بالنسبة للميزانية الروسية وهذا أمر مهم للغاية، سنعلن اليوم عن هذا التقدير لأول مرة، لقد عاد بالفعل بمبلغ قدره 30 تريليون روبل، وهذا يتجاوز 300 مليار دولار التي هي عبارة عن أصول روسية مجمدة (احتياطيات دولية لروسيا)".

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وكانت دول مجموعة "أوبك+" اتفقت في نوفمبر 2022 على خفض إنتاج النفط من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق النفطية.

وتنص الصفقة على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل في اليوم حتى نهاية عام 2024. كما يخفض بعض الأعضاء في المجموعة، وعلى رأسها روسيا والسعودية، الإنتاج إضافيا بشكل طوعي إلى جانب الأحجام المتفق عليها.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع الكبار G7 جمدوا بعد انطلاق العملية الخاصة في أوكرانيا نحو نصف الاحتياطيات الدولية لروسيا، ووفقا لوزارة المالية الروسية فإن قيمة الاحتياطيات المجمدة تبلغ 300 مليار دولار.

(الدولار = 92 روبلا)

المصدر: نوفوستي