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إفريقيا الوسطى: مستعدون للتعاون مع روسيا في استخراج الألماس على أراضينا

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إفريقيا الوسطى: مستعدون للتعاون مع روسيا في استخراج الألماس على أراضينا
Globallookpress Reinhard Rohner/imageBROKER.com
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أعلنت جمهورية إفريقيا الوسطى عن انفتاحها على التعاون مع روسيا في استخراج الألماس على أراضي الجمهورية.

وقالت وزيرة الخارجية لإفريقيا الوسطى، سيلفي بايبو تيمون، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية إن "أي دولة تريد أن نساعدنا في زيادة ثمن مواردنا من أجل أن نستفيد منها ونطور بلادنا ونحصل على الفوائد لزيادة مستوى معيشة سكان جمهورية إفريقيا الوسطى، إننا منفتحون عليها".

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وأضافت، ردا على سؤال ما إذا كانت إفريقيا الوسطى تخطط لإجراء محادثات مع الشركات الروسية حول استخراج الألماس على أراضيها: "إذا كانت روسيا الاتحادية تعتزم تعزيز تعاونها الاقتصادي من خلال استخراج الثروات الطبيعية، فلتأتي إلى إفريقيا الوسطى... ليأتوا ويجروا مناقشات مع الوزارات ذات الشأن".

وكان السفير الروسي لدى جمهورية إفريقيا الوسطى، ألكسندر بيكانتوف، قد أعلن في فبراير الماضي، أن الجانب الروسي يعتزم التعاون مع إفريقيا الوسطى في مجال تصدير الألماس.

المصدر: نوفوستي

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