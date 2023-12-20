مصر توقع اتفاقية ضخمة مع شركة سعودية بقيمة 4 مليارات دولار

وقعت هيئات مصرية اتفاقية مع شركة "كوا باور" السعودية، لتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تتعدى 4 مليارات دولار، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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وتم التوقيع بين صندوق مصر السيادي، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومطور المشروع شركة "أكوا باور" السعودية، حيث سيتم إنتاج 600 ألف طن من الأمونيا الخضراء لتصل مع التطوير والتوسعات إلى مليوني طن سنويا.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر عقب التوقيع إلى أنه سيتم بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها الأربعاء، وضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، مع نية التوسع لتطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية قدرها مليوني طن سنويا.

وقال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" إن هذه الشراكة تستهدف إنتاج وقود المستقبل، الذي سيحظى بطلب كبير في أوروبا وباقي دول العالم، مؤكدا تمتع مصر بإمكانات تؤهلها لتصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأخضر في العالم.

وأضاف أنه "بهذا المشروع الجديد، يصل إجمالي عدد مشروعات «أكوا باور» قيد التشغيل أو قيد الإنشاء أو في مرحلة متقدمة من التطوير في مصر إلى 5 مشروعات تعتمد جميعها على الطاقة الجديدة والمتجددة".

المصدر: RT