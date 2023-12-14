النفط يتعافى من أدنى مستوياته في أشهر بعد قرار للفيدرالي الأمريكي

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، في ظل تراجع الدولار بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.46% إلى 69.79 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.55% إلى 74.67 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب الأسود في ظل تراجع العملة الأمريكية، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.25% إلى 102.61 نقطة.

المصدر: RT + بلومبرغ