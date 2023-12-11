سخالين الروسية توجه دعوة للمستثمرين الأجانب وتكشف عن نقاط قوتها الاقتصادية

تدعو سلطات مقاطعة سخالين الروسية المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب للاستثمار في المقاطعة الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، والمعروفة بغناها بالثروات الطبيعة وطاقاتها اللوجستية.

وتتميز مقاطعة سخالين بأنها المقاطعة الوحيدة في روسيا التي تقع بالكامل على الجزر. وقد احتل مركزها الإداري مدينة يوجنو ساخالينسك المرتبة الثانية في قائمة أفضل المدن في روسيا لممارسة الأعمال التجارية، وفقا لصحيفة "فوربس".

وتحدد مدينة يوجنو ساخالينسك بفضل إنجازاتها وتيرة التنمية في المنطقة ككل، فيما تخطط مقاطعة سخالين لأن تصبح مركزا لوجستيا، وفي هذا الإطار تم إطلاق أكبر مجمع للمطارات الدولية في منطقة الشرق الأقصى الروسي هذا العام.

وتشهد البنية التحتية للموانئ في المقاطعة تطورا نشطا، بينما تعتزم المقاطعة بناء وتحديث ستة موانئ بحرية في السنوات الخمس المقبلة.

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ونظرا لموقعها الجغرافي، تتمتع مقاطعة سخالين بموارد طبيعية فريدة من نوعها، والمناظر البحرية الفريدة وقمم الجبال والبراكين والينابيع الحارّة والنباتات والحيوانات المتميزة، وهو ما يخلق ظروفا مواتية لتطوير السياحة.

كما تعد مقاطعة سخالين مركزا لإنتاج النفط والغاز في الشرق الأقصى الروسي، ولا تتمثل الاستراتيجية الرئيسية للمقاطعة بهذه الصناعة في زيادة إنتاج وتصدير الهيدروكربونات فحسب، بل في تطوير عمليات المعالجة المتقدمة أيضا، ومن المقرر في ظل ذلك بناء مصنع للهيدروجين وآخر لإنتاج الوقود وإطلاق إنتاج زراعي، لاسيما في مجال الكيمياء الزراعية والأعلاف البروتينية المركبة بتقنية الغاز.

وترحب مقاطعة سخالين بكل أشكال التعاون مع الشركاء الأجانب المهتمين بمشاريع النقل والخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة والصناعة والزراعة والسياحة والبنية التحتية الهندسية والبيئة المريحة.

ندعو السادة المستثمرين للمشاركة في تنفيذ هذه الخطط الطموحة، ونحثهم على تقديم الطلبات من خلال بوابة: Investmentsakhalin.ru ورسالتنا للمستثمرين: كونوا جزءا من نجاحنا!

المصدر: RT