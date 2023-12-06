"سبيربنك" يطلق خدمة جديدة في مجال الصيرفة الإسلامية

كشف نائب رئيس مجلس إدارة "سبيربنك" الروسي، أناتولي بوبوف، اليوم الأربعاء خلال فعالية "يوم المستثمر"، عن أن البنك الروسي أطلق خدمة جديدة في مجال الصيرفة الإسلامية.

وأفاد المسؤول المصرفي الكبير، في الحدث الذي يقدم خلاله "سبيربنك" استراتيجية حتى العام 2026، بأن المصرف الروسي أطلق خدمة التمويل الإسلامي للكيانات القانونية.

وقال بوبوف، "يعمل "سبيربنك" بنشاط على تطوير طرق بديلة لتمويل العملاء من الشركات. لقد أطلقنا هذا العام منتج تمويل إسلامي يسمح لنا بتوفير الأموال للكيانات القانونية".

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وفي العام الجاري، دخل قانون حول الصيرفة الإسلامية في روسيا حيز التنفيذ، وسمح القانون بتجربة تطبيق خدمات مصرفية إسلامية في بعض مناطق روسيا.

وبناء على القانون أصبحت البنوك الروسية قادرة على البدء في الانخراط في التمويل الإسلامي وتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية.

المصدر: نوفوستي