شولتس يدعو إلى حل وسط لإبرام اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي و"ميركوسور"

حث المستشار الألماني أولاف شولتس جميع الأطراف على إيجاد طريقة للتوصل إلى اتفاق تجاري تم التفاوض عليه منذ فترة طويلة بين الاتحاد الأوروبي وكتلة ميركوسور في أمريكا الجنوبية.

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وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين في برلين، إلى جانب الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا: "أدعو جميع المعنيين إلى أن يكونوا عمليين ومستعدين للتوصل إلى تسوية قدر الإمكان، حتى نتمكن من الانتهاء من ذلك".

وفي وقت سابق، أثار الرئيس البرازيلي احتمال فشل المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، وألقى باللوم بشكل غير مباشر على أوروبا.

وقال لولا الأحد في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28" المنعقد في دبي، إنه إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق، فلا ينبغي لأحد أن يقول إن البرازيل أو أمريكا الجنوبية هي المسؤولة.

وجاءت هذه التصريحات ردا على خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة "كوب 28"، أعلن فيه معارضته للاتفاق.

ومن المنتظر أن تعمل الاتفاقية على إقامة واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم بأكثر من 700 مليون نسمة. ويجري الاتحاد الأوروبي محادثات مع دول ميركوسور الأربع "البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي" منذ أكثر من 20 عاما.

ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في عام 2019 بسبب المخاوف المستمرة بشأن حماية الغابات المطيرة.

ويدعو مجتمع الأعمال الألماني إلى التوصل إلى نتيجة سريعة، ويعول على التقدم في المنتدى الاقتصادي الألماني البرازيلي الذي عقد اليوم الاثنين.

المصدر: وكالات